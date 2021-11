De Romeinse zuster en universitair docente Raffaella Petrini (52) is voortaan als secretaris-generaal de hoogst benoemde vrouw in het Vaticaan. Ze krijgt onder meer de leiding over de politie, de post en de musea in de kleine stadstaat.

Het Vaticaan is een mannenclub, daaraan verandert Raffaella Petrini’s benoeming niet zo veel. Vaticaanstad is een religieuze stadstaat, en enkel mannen kunnen in de Rooms-Katholieke Kerk als priester ...