Kompass Klub verhuist naar Vynckiersite

De Kompass heeft een nieuwe locatie gevonden. Dat wordt niet de Arsenaalsite, maar de Vynckiersite. Ook die invulling wordt tijdelijk.

Nachtraven weten binnenkort weer waarheen. De Kompass Klub heeft een nieuwe locatie gevonden op de Vynckiersite in Gent, nabij Dok Noord. Dat meldde de Gentse nachtclub via zijn sociale media.

De beschermde voormalige Vynckierfabriek – in het verleden werden er onder andere textiel en elektrisch schakelmateriaal geproduceerd – moet de komende zes maanden een thuishaven worden voor feestgangers en technoliefhebbers.

Er komt ook een ‘digital art space’ en ruimte voor doordeweekse evenementen. Nadien wil projectontwikkelaar Revive er een kantorencomplex in huisvesten.

Het eerste Kompass-evenement staat al gepland voor vrijdag 12 en zaterdag 13 november. Dan komen artiesten als Paula Temple, Dax J en Phase Fatale mee het lintje doorknippen.

Op zijn vorige locatie, aan de Ottergemsesteenweg, had de Kompass Klub zich op vier jaar tijd opgewerkt tot een referentiepunt in het Belgische nachtleven. Die plek was echter tijdelijk: de club huurde er zonevreemd in industriegebied, en de eigenaars van de site wilden er een zelfbouwmarkt uit de grond stampen.

De zoektocht naar een nieuwe locatie leek de Kompass Klub lange tijd richting de Arsenaalsite in Gentbrugge te leiden. Ook dat domein, waar ooit stoomlocomotieven van de NMBS werden hersteld, wordt herontwikkeld door Revive.

De Arsenaal-piste wordt nog niet definitief verlaten als volgende locatie, liet Kompass-uitbater Jens Grieten weten bij PZC.nl. ‘Het was te moeilijk om op korte termijn Arsenaal klaar te stomen voor een technoclub als de onze. Maar de gesprekken met de stad zijn nog steeds aan de gang.’

Vrijdag was Grieten niet bereikbaar voor verder commentaar.