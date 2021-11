Raad van State verwerpt beroep 3M tegen opgelegde productiestop

De Raad van State heeft het beroep van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht tegen de opgelegde productiestop verworpen. De maatregel blijft dus van kracht.

Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vorige week bekend dat 3M de productielijnen die PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Het bedrijf was er niet in geslaagd om de Omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast.

Het chemiebedrijf tekende bij de Raad van State formeel beroep aan. ‘Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu’, klonk het toen in een persbericht.

Dat beroep is nu verworpen. De Raad van State oordeelt dat 3M geen bewijzen aanbrengt om haar te overtuigen. Ook de argumenten rond reputatieschade werden niet gevolgd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden op de uitspraak. ‘De extreme arrogantie die we hebben gezien leidt niet tot oplossingen en moet stoppen.’

De Omgevingsinspectie ging volgens de minister de voorbije week controleren of 3M gevolg had gegeven aan de opgelegde maatregel. ‘Dat was wel degelijk het geval.’

Demir had de veiligheidsmaatregel uitgevaardigd nadat was ­gebleken dat zo’n 800 omwonenden van de fabriek alarmerende hoeveelheden PFAS in het bloed hadden. Ongeveer een derde van de ­fabriek moest stilgelegd worden. De overheid benadrukte dat het om een ‘tijdelijke situatie’ gaat, tot 3M de nodige zekerheden kan geven. 3M haalde aan dat een stillegging desastreuze gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid.