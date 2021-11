Vroegere lijfwacht Macron veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met enkelband

Alexandre Benalla is vrijdag veroordeeld voor geweldpleging op de manifestatie van 1 mei 2018 en voor het zich onrechtmatig toe-eigenen van de functie van politieagent. De 30-jarige ex-lijfwacht van president Macron krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met enkelband.

‘U beschikte over een bepaalde macht dankzij uw functies die nauw gelinkt zijn aan de Franse president’, zo sprak de rechter vrijdag bij de voorlezing van haar vonnis over de zaak-Benalla. Alexandre Benalla (30), een voormalige lijfwacht en medewerker van president Emmanuel Macron, kwam na een manifestatie op 1 mei 2018 in opspraak. Op beelden was te zien hoe hij betogers hardhandig aanpakte. Hij werd daarin geassisteerd door Vincent Crase, die als veiligheidsagent werkte voor Macrons partij La République en Marche. Benalla verdedigde zich aanvankelijk door te stellen dat hij meeliep als ‘waarnemer’, maar gewelddadige beelden spraken dat tegen.

‘U heeft het vertrouwen dat u werd geschonken verbroken’, zei de rechter nog. Benalla werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief met een elektronische enkelband. ‘De rechtbank heeft deze straf bepaald op basis van de zwaarte van de verschillende feiten, de taken die u waren toevertrouwd en die van u striktheid en voorbeeldigheid vereisten en uw onaanvaardbaar gedrag tegenover de maatschappij’, motiveert de rechter. Hij is veroordeeld voor geweldpleging en voor het onrechtmatig toe-eigenen van de functie van politieagent.

Daarbovenop werd de vroegere medewerker van Macron schuldig verklaard aan het frauduleuze gebruik van zijn diplomatieke paspoorten na zijn ontslag, aan de vervalsing van een document voor het bekomen van een dienstpaspoort en aan illegale wapendracht in 2017. Hij mag de komende vijf jaar geen publieke functie meer uitoefenen en mag de komende tien jaar geen wapen dragen.

De magistrate hekelde het gevoel van straffeloosheid en almacht bij de beklaagde. Vincent Crase, de andere beklaagde, kreeg uiteindelijk twee jaar met uitstel en de betrokken agenten kregen 3 maanden met uitstel en een boete van 5.000 euro.

Schandaalsfeer in het Elysée

De voormalige lijfwacht werd al snel een gesel voor Macrons reputatie. Toen de president in mei 2018 voor het eerst lucht kreeg van de zaak hoopte hij zich ervan af te maken met een administratieve sanctie. Een perslek van de beelden in juli leidden tot het ontslag van Benalla, maar Macron weigerde de bevolking toe te spreken over de zaak. Pas een week na het lekken van de eerste beelden sloeg de Franse president ‘mea culpa’. Die late reactie wekte ergernis bij de Fransen en zijn populariteit als president nam een duik.

Ook de Franse Senaat nam geen vrede met de afhandeling van het Elysée. Een Senaatscommissie vond dat de entourage van Macron zware steken liet vallen. Kopstukken zouden de feiten geminimaliseerd hebben door informatie achter te houden. Toenmalig premier Edouard Philippe had het over ‘een zeer politieke beoordeling’ van de commissie.