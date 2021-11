Snel een coronatest nodig? Zonder dokter gaat u zo te werk

Door de grote vraag naar coronatests zitten huisdokters met de handen in het haar. Sinds kort heeft u hen echter niet meer nodig, zelfs niet voor een quarantaine-attest. Laat die dokter dus met rust, en volg deze stappen om vlot en - in de meeste gevallen - gratis een test af te leggen.

‘Er worden wekelijks meer dan 600.000 coronatests uitgevoerd. Op piekdagen zijn dat er 120.000’, schetste Karine Moykens, voorzitster van het interfederaal comité testing en tracing tijdens een persconferentie vrijdag. Ze verwacht dat dat aantal nog zal stijgen door terugkeerders op het einde van de herfstvakantie en de typische luchtweginfecties, verkoudheden en griepjes die de tijd van het jaar met zich meebrengt.

De huisdokters werden overstelpt met testaanvragen en trokken aan de alarmbel. Onder meer een online test voor symptomen en apothekers moeten die overbevraging opvangen. Een test ondergaan is nu een pak ingewikkelder dan ‘contacteer uw dokter’. Hoe gaat het in zijn werk? De Standaard lijst het keurig voor u op.

De belangrijkste vraag is waarvoor u een test nodig hebt. Heeft u symptomen die mogelijk op een besmetting met het coronavirus wijzen? Had u een hoogrisicocontact met iemand die besmet bleek? Komt u terug van op reis en moet u zich verplicht laten testen? Dan kunt u zich - via verschillende wegen - gratis laten testen. Vertrekt u op reis of wil u een test in het kader van de coronapas, dan zult u moeten betalen.

U hebt symptomen

Stelt u klachten vast die mogelijk op covid-19 wijzen? Blijf dan thuis en surf naar mijngezondheid.belgie.be en klik door naar Self Assessment Testing. U komt dan op deze pagina terecht, waar u aan de anonieme bevraging kan beginnen.

Op het einde van de test krijgt u al dan niet het advies om u te laten testen. Is dit het geval, dan kunt u via een link een gratis testcode aanvragen. Met de code kan u via een aangeboden link of via afspraak maken voor een test met een code een afspraak maken in een testcentrum of labo, of via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code en een afspraak kunt u zich dan aanbieden voor uw test.

Wat u nog niet automatisch krijgt, is een quarantaine-attest voor uw werkgever wanneer thuiswerk onmogelijk is. ‘Daarvoor werken we aan een akkoord met de Nationale Arbeidsraad’, aldus Moykens.

Wie behoort tot een risicogroep (zwangere vrouwen, diabetici, kankerpatiënten, mensen met hart-, nier-, lever- of longziekten) raadpleegt toch beter een arts.

U had een hoogrisicocontact

Wanneer iemand die positief heeft getest u aangegeven heeft als hoogrisicocontact, neemt contactopvolging (of het CLB in geval van een besmetting op school) zelf contact met u op. Dat kan via telefoon, mail of sms.

Kleurt uw corona-app rood, bent u nauw in contact geweest met iemand die besmet is en heeft die persoon u niet aangegeven bij contactopvolging, of heeft u een positieve zelftest afgelegd, dan kunt u zelf contactopvolging contacteren via het telefoonnummer 02 214 19 19.

In beide gevallen krijgt u een code toegewezen voor een gratis test. U krijgt automatisch ook een afwezigheidsattest voor het werk voor zolang quarantaine nodig is. U kunt met die code via de website mijngezondheid.belgie.be (afspraak maken voor een test met een code) een afspraak maken in een testcentrum of labo, of via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code en een afspraak kunt u zich dan aanbieden voor uw test.

U keert terug van of vertrekt op reis

Terugkeerders uit een rode zone (met testverplichting) krijgen automatisch een code voor een gratis test. U kunt met die code via de website mijngezondheid.belgie.be (afspraak maken voor een test met een code) een afspraak maken in een testcentrum of labo, of via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code en een afspraak kunt u zich dan aanbieden voor uw test.

Wie een code nodig heeft om te vertrekken, moet die aanvragen via de website mijngezondheid.belgie.be (een code voor een betalende PCR test aanvragen). De test is in dit geval niet gratis. Met de code kunt u dan een afspraak maken zoals in de paragraaf hierboven beschreven.

U wil zich laten testen voor het Covid Safe Ticket

Wie zich wil laten testen om toegang te krijgen tot plaatsen waar het Covid Safe Ticket nodig is, volgt de procedure voor vertrekkende reizigers: code aanvragen via mijngezondheid.belgie.be (een code voor een betalende PCR test aanvragen) en afspraak vastleggen bij een testcentrum of een apotheker.

• Waar en wanneer moet u de coronapas voorleggen in Vlaanderen?

Moykens drukt erop dat tests belangrijk blijven, om de vinger aan de pols te houden, zodat maatregelen op tijd bijgestuurd kunnen worden en om elkaar te beschermen. ‘Dankzij het vaccin tonen velen geen klachten, maar kunnen ze wel nog besmettelijk zijn’, waarschuwt ze.