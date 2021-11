Rapper Kanye West door misverstand onder schot gehouden in Wijnegem

In de podcast Drink Champs geeft de Amerikaanse rapper aan onder schot te zijn gehouden tijdens zijn bezoek aan België. De ster kwam hier naar een appartement kijken op de Kanaalsite van binnenhuisarchitect Axel Vervoordt.

‘Wat ik dacht? Dit is het dan’, zegt rapper Kanye West in de podcast. De Amerikaanse rapper Kanye West, tegenwoordig ook bekend onder de naam ‘Ye’, zou in Wijnegem een luxueuze loft hebben gekocht op de Kanaalsite van Axel Vervoordt, een persoonlijke kennis van hem.

‘Drie weken geleden trok een agent zijn geweer voor mij’, vertelt Kanye zijn relaas. ‘Ik liep rond in België en had mijn zwart masker aan (dat zijn volledige gezicht bedekte, red.). Plots kwam een agent op mij af met zijn pistool in zijn handen.’

Communicatieprobleem

Politiezone Minos bevestigt het incident van 5 september. ‘Het was toen echt een zomerse, warme dag. Het dragen van een mondmasker was geenszins verplicht in open lucht, maar aan het sluizencomplex van Wijnegem (vlak bij de kunstgalerie die deel uitmaakt van de site aan het Kanaal, red.) kwam onze hondengeleider twee gemaskerde mannen tegen’, vertelt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos.

De politie-inspecteur sprak het duo aan en vroeg hem om hun masker af te zetten. Aangezien Kanye West en de tweede persoon — wat later zijn bodyguard zou blijken — geen Nederlands spreken, deden ze niet meteen wat hen opgedragen werd. ‘Door dat communicatieprobleem en het feit dat zij met twee waren, heeft de collega het wapen getrokken en hen onder schot gehouden’, zegt Wonnink. ‘Onze collega heeft zijn wapen in de zogenaamde “low ready” positie gehouden: in een hoek van 45 graden naar de grond gericht, om duidelijk te maken dat het klaar is voor eventueel gebruik.’

Eenmaal Kanye zijn naam liet vallen, werd het misverstand snel uitgeklaard. ‘Onze collega herkende het gezicht van de man misschien niet, maar de naam natuurlijk wel. Op dat moment hadden wij ook nog geen kennis genomen van het feit dat Kanye West in onze contreien verbleef’, aldus Wonnink. Kanye staat er om bekend wel vaker een masker te dragen dat zijn volledig gezicht bedenkt, zoals bij de voorstelling van zijn nieuwe album Donda.