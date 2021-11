‘Diplomaat die dood voor ambassade in Berlijn werd gevonden was geheim agent’

Een Russische ambassademedewerker is vorige maand dood teruggevonden voor de Russische ambassade in Berlijn. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel ging het om een geheim agent van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Agenten die het gebouw bewaakten, vonden het lichaam van de 35-jarige man ’s ochtends op dinsdag 19 oktober. Ze belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Volgens bronnen binnen de veiligheidsdiensten is de man van een hoge verdieping van de ambassade gevallen.

Hoe hij is gevallen en wat de doodsoorzaak is, is onduidelijk. De Russische ambassade heeft een autopsie geweigerd, schrijft Der Spiegel. De Duitse autoriteiten vinden de omstandigheden van het ongeval verdacht. Maar ze kunnen de zaak niet onderzoeken vanwege de diplomatieke immuniteit van ambassadepersoneel.

Het Duitse parket wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

De Russische ambassade bevestigt in een mededeling aan het Russische nieuwsagentschap Interfax dat een Russische diplomaat is overleden. Maar ze geeft ‘om ethische redenen’ verder geen commentaar ‘op deze tragische gebeurtenis’. Het lichaam is volgens bestaande procedures naar Rusland overgebracht, klinkt het ook.

De man werkte officieel als tweede secretaris in de Russische ambassade in Berlijn. Maar de Duitse veiligheidsdiensten denken dat hij een geheim agent van de FSB was. Hij zou ook een familielid geweest zijn van een hoge officier van de FSB-afdeling die bezig is met terreurbestrijding.