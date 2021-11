Regering Biden klaagt Texas aan om wetgeving over stemrecht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag de staat Texas aangeklaagd, voor nieuwe wetgeving rond hoe er gestemd mag worden.

Het Amerikaans departement van Justitie argumenteert dat de Texaanse wet, die in de Republikeinse staat is aangenomen, verschillende minderheidsgroepen zou benadelen, zoals burgers die geen Engels spreken, een fysieke beperking hebben, ouderen of Amerikanen die buiten de VS wonen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Afgelopen zomer werd de Texas Senate Bill 1 aangenomen.

De wet komt er in nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november. Toen werd er in enkele staten veelvuldig via de post gestemd, stemmen die pas op het einde werden geteld en die cruciaal waren in de overwinning van huidig democratisch president Biden. In veel republikeinse staten kwam er hevige kritiek op, aangevuurd door voormalig republikeins president Donald Trump, die beweerde dat er gefraudeerd was met die stemmen.

Beperkte hulp voor bepaalde minderheden

De Texaanse wet maakt dat nu een stuk moeilijker. Stembusmedewerkers worden met de nieuwe wetgeving beperkt in de hulp die ze stemmers kunnen en mogen bieden. Zo worden er beperkingen gelegd op het opsturen van aanvragen om via post te mogen stemmen bij afwezigheid, mag het gebruik van stemmen door de post niet meer worden gepromoot, mogen ze mensen geen uitleg geven over hoe ze via post kunnen stemmen en mogen ze niet helpen met het vertalen van ingewikkelde teksten op communicatie over het stemmen via post. Slechtzienden en blinden zouden minder gemakkelijk toegang hebben tot aangepaste stembiljetten. Stembusmedewerkers die zich niet aan de nieuwe wet houden, kunnen aangeklaagd worden.

Ook moeten stembiljetten die per post toekomen worden weggegooid wanneer de stemgerechtigde niet het nummer van zijn rijbewijs, ‘social security’ nummer of de code die hem specifiek werd toegekend voor de verkiezingen.

Schending stemrecht het probleem van deze tijd

Het departement van Justitie zegt dat dit een schending is van de Voting rights act, die garandeerd dat iedereen die hulp nodig heeft door fysieke beperkingen, of die niet kan lezen en schrijven, hulp moet krijgen bij het stemmen. Het weggooien van stembiljetten zonder het rijbewijsnummer of andere identificatie zou dan weer niet grondwettelijk zijn door de 1964 Civil rights act. Die stelt dat mensen niet kunnen geweigerd worden te stemmen door een fout op papier dat niets te maken heeft met hun kwalificaties om te mogen stemmen. Maar los daarvan hekelt het departement vooral dat deze wet het juist voor de meest kwetsbaren juist moeilijker zal maken om te stemmen. ‘Kwetsbare stemmers botsen al op verschillende barrières om te kunnen stemmen, en Texas Senate Bill 1 zal hun stemrecht nog verder uithollen’, klonk het in de argumentatie van de aanklacht.

Afgelopen maanden voerden republikeinen in 19 verschillende staten al zeker 33 nieuwe wetten in die het stemproces bemoeilijken. Daardoor komen de democraten (en president Biden) onder druk te staan. Zeker omdat ze er in het federaal congres nog niet in zijn geslaagd om via federale wetgeving het stemrecht verder te bestendigen. Het departement van Justitie is voor de democraten momenteel de enige manier van verzet tegen de strengere wetgeving. Biden zelf reageerde al het beschermen van stemrecht een van de grote thema’s van burgerrechten van deze tijd is.