Iets minder dan een week na de start van de klimaatconferentie COP26 zijn vrijdag duizenden mensen, vooral jongeren en ook kinderen, in Glasgow de straat gekomen voor het klimaat.

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, de Oegandese activiste Vanessa Nakate, tal van jonge actievoerders en lokale vakbondsmensen spreken de menigte op het eind van de mars in de stad waar de VN-klimaattop wordt gehouden.

De klimaatmars wordt georganiseerd door Fridays for Future Schotland en de deelnemers marcheren van Kelvingrove Park naar George Square. Er werd verwacht dat minstens 8.000 mensen aan de mars zouden deelnemen.

Zaterdag volgt nog een demonstratie in Glasgow, waarin volgens de organisatoren meer dan 100.000 mensen zullen meestappen. Het protest maakt deel uit van een wereldwijde actiedag die naar verwachting honderdduizenden mensen op de been zal brengen in meer dan tweehonderd steden over de hele wereld. Ook in Brussel wordt actie gevoerd.

In Glasgow hebben deze week al heel wat actiegroepen op creatieve wijze actie actiegevoerd: