Het proces over de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015 is exact twee maanden bezig en vorige week kregen de beklaagden voor het eerst het woord. Alle ogen waren gericht op Salah Abdeslam uit Molenbeek, de enige overlevende dader.





Tot aan zijn ondervraging had hij altijd geweigerd om te spreken, ineens deed hij dat wel. Ook de andere terroristen die in Parijs terechtstaan, deden opmerkelijke uitspraken. Wat moeten we ervan geloven, en wat moeten we er allemaal van denken?