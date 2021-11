Terdoodveroordeelden klagen Japan aan over ‘onmenselijke’ behandeling

Twee terdoodveroordeelden in Japan klagen de staat aan. Ze vinden de manier waarop het land omgaat met gevangenen die de doodstraf hebben gekregen ‘onmenselijk’.

In Japan krijgen terdoodveroordeelden slechts enkele uren van tevoren te horen dat hun vonnis wordt uitgevoerd. De aanklagers eisen verandering en willen compensatie voor de impact van deze ‘onmenselijke’ praktijk.

Een districtsrechtbank in de westelijke stad Osaka behandelt de zaak. De twee ter dood veroordeelden zouden elk 22 miljoen yen (bijna 168.000 euro) van de staat eisen.

Internationale mensenrechtenorganisaties klagen al langer over de praktijk om gevangenen zo kort voor de executie op de hoogte te stellen van het tijdstip. Het zou terdoodveroordeelden, voor wie iedere dag hun laatste kan zijn, te veel stress bezorgen. De doodstraf in Japan wordt uitgevoerd door ophanging.

Angst

‘Terdoodveroordeelden leven elke ochtend in angst dat die dag hun laatste zal zijn’, zei een advocaat van de aanklagers door het Japanse persbureau Kyodo. ‘Het is buitengewoon onmenselijk.’ Hij voegde hieraan toe dat er in het land geen wet is die vereist dat gevangenen pas op de dag van hun executie op de hoogte worden gebracht en dat de praktijk in strijd is met het Japanse strafrecht.

Een woordvoerder van het Japanse ministerie van Justitie weigerde tegen persbureau Reuters commentaar te geven op de zaak, of de wijze waarop de doodstraf in het land wordt uitgevoerd.

Brede steun

De doodstraf wordt in Japan meestal gegeven bij misdaden waarbij een moord gepleegd is. De strafmaatregel heeft brede steun onder de bevolking.

In 2020 werden in Japan voor het eerst sinds 2011 geen doodstraffen uitgevoerd. Ook in 2021 heeft er nog geen executie plaatsgevonden. Er zijn momenteel ongeveer 110 mensen ter dood veroordeeld in Japan, melden lokale media.