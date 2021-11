Meer details bekend over vermoedelijke ontvoerder vierjarige Cleo

Terence K., die aangeklaagd werd voor de ontvoering van het Australische meisje Cleo, werd overgebracht naar een gevangenis met maximale beveiliging in Perth. Ondertussen wordt er meer bekend over de 36-jarige man.

Het lijkt weinig toevallig dat Cleo (4), het Australische meisje dat bijna drie weken vermist werd, met een pop aan het spelen was toen de politie dinsdag het huis van haar vermoedelijke ontvoerder binnenviel. Op sociale media zou de 36-jarige Terence K. regelmatig foto’s postten van zichzelf met Bratz-poppen. Dat meldt lokale nieuwszender ABC. Uit die posts blijkt ook dat hij een hele kamer gewijd aan de poppen zou hebben, en zou suggereren dat hij een partner en kinderen had. Buurtbewoners beschrijven hem als een stille, zonderlinge man, meldt ABC, die met familieleden en buren sprak. Bovendien zou hij alleen wonen en zou hij volgens buurtbewoners noch partner, noch kinderen hebben.

Gekend bij de politie, maar niet voor zedenfeiten

De man is de enige verdachte in een zaak die wekenlang veel aandacht kreeg in Australië. De vierjarige Cleo Smith werd achttien dagen na haar verdwijning teruggevonden Carnarvon, in de slaapkamer van een huis waar de aangeklaagde woont. Het is zo’n 75 kilometer van de camping waar ze ontvoerd werd uit de tent waar ze met haar moeder en stiefvader sliep. In eerdere theorieën werd vermoed dat het meisje zelf de tent had geopend en was gaan ronddwalen, maar dat leek niet te kloppen. De verdachte woont vlakbij het ouderlijk huis van Cleo, maar er lijkt geen link met de familie te zijn.

Terence K. bleek gekend bij de politie, maar niet voor zedenfeiten. Volgens The Daily Mail Australia zou hij in juni voor een lokale rechtbank zijn gedaagd omdat hij reed zonder rijbewijs, toen bleek dat hij geen rijbewijs had. Diezelfde krant schrijft dat omwonenden vertellen hoe hij overal heen wandelde, tot vorig jaar. Toen zou hij op een dag thuis zijn gekomen met een nieuwe Mazda. Dat is waarschijnlijk de wagen die op 16 oktober in de buurt van de camping gezien werd en waarin hij woensdagochtend uiteindelijk gevat werd door de politie. Het zou aan de hand van telefonieonderzoek en camerabeelden van zijn wagen zijn dat speurders hem uiteindelijk op het spoor kwamen.

Cleo binnenkort ondervraagd

De verdachte werd donderdag aangeklaagd voor verschillende misdrijven, waaronder het ontvoeren van iemand jonger dan zestien. Hij vroeg de rechtbank van Carnarvon niet om hem voorwaardelijk vrij te laten en hoefde daarom volgens ABC ook niet aan te geven of hij de beschuldigingen wil tegenspreken. Zijn voorarrest is verlengd tot 6 december, dan moet hij voor de rechter verschijnen. Hoe hij dan zal pleiten, is momenteel nog niet geweten.

Ondertussen is hij overgeplaatst naar een gevangenis met maximale bewaking in Perth. Dat is ook voor de gezondheid van de aangeklaagde: hij werd tijdens zijn arrestatie al tweemaal overgebracht naar het ziekenhuis. Een eerste keer op woensdag, de dag van zijn arrestatie, nadat hij een hoofdwonde had opgelopen doordat hij in de politiecel met zijn hoofd tegen de muur was beginnen slaan. ‘We moeten voor zijn welzijn zorgen en verzekeren dat hij gevoed en uitgerust is, en medisch en mentaal in orde is voor we hem naar behoren kunnen ondervragen, anders zal de integriteit van die ondervraging niet standhouden in de rechtszaal’, reageerde adjunct-politiecommissaris van West-Australië Col Blanch daar eerder over.

Wat er precies met Cleo gebeurd is tijdens haar ontvoering is momenteel niet duidelijk. De politie plant een videoverhoor met het meisje.