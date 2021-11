Nieuwe burgemeester New York wil zijn loon uitbetaald hebben in bitcoin

Eric Adams, de aanstaande burgemeester van New York, heeft de stad gevraagd om zijn eerste drie maandlonen uit te betalen in bitcoin. Zijn verzoek is een reactie op de burgemeester van Miami, die zijn aanstaande salarisstrook ook in digitale munten uitbetaald krijgt.

Adams, die in januari de burgemeestersketting overneemt van Bill DeBlasio, wil van New York een crypto-vriendelijke stad maken en graag een eigen digitale munt ontwikkelen. ’De stad New York wordt het centrum van de cryptocurrency-industrie en andere snelgroeiende, innovatieve industrieën’, liet Adams donderdag weten op Twitter.

Het bericht was een reactie op een tweet van de burgemeester van Miami, Francis Suarez, die liet weten zijn aanstaande loon ‘100 procent’ in bitcoin te laten uitbetalen. In een radio-interview noemde Adams de bitcoin-kwestie met de burgemeester van Miami, Francis Suarez, een ‘vriendschappelijke wedstrijd’.

MiamiCoin

Miami heeft al een eigen crypto-munt: de MiamiCoin. Die digitale munt is vooral bedoeld voor investeerders en heeft de stad al zeker 10 miljoen dollar winst opgeleverd. De verwachting is dat de MiamiCoin het komende jaar voor zo’n 60 miljoen dollar aan opbrengst zorgt.

New York heeft sinds 2019 een Blockchain Center, dat zich op de website omschrijft als ‘een plek waar mensen met experts over Blockchain komen praten’, maar niet bijzonder actief lijkt. Blockchain is een techniek die nodig is om bitcoin te ‘minen’, oftewel de munt via een computernetwerk te creëren. De organisatie heeft geen bijeenkomsten op de agenda staan en de meest recente informatievideo is van januari 2021. Tegen Bloomberg zei Adams ‘te kijken naar wat de groei van Bitcoin en cryptocurrency in onze stad verhindert.’

Omzetten

Maar hoe werkt dat eigenlijk, salaris uitbetalen in digitale munten? Moet een werkgever daar zelf bitcoins voor kopen? In de Amerikaanse staat Florida is het verboden voor overheidsinstellingen om digitale valuta te bezitten, of er in te beleggen. De MiamiCoin valt niet onder deze regeling, omdat de stad de bitcoin niet zelf in bezit heeft, maar slechts de rechten verloot om de digitale munten te mogen ‘minen’. Het is vervolgens aan de eigenaren van de werkelijke MiamiCoins om ermee te gaan speculeren.

Daarnaast rekent de Amerikaanse belastingdienst bitcoin als eigendom, waardoor het anders belast wordt dan salaris. De burgemeester van Miami heeft daar een oplossing voor gevonden: hij wil zijn loon laten omzetten via de zogeheten Pay Me in Bitcoin-functie van betalingsdienst Strike, dat dollars naar bitcoin omzet.

Suarez hoopt dat behalve Adams meer Amerikanen zijn voorbeeld volgen, hij noemt loonbetaling in bitcoin dan ook een ‘democratisering van het financiële systeem, niet alleen voor New Yorkers en inwoners van Miami, maar voor elke Amerikaan.’ Critici van digitale valuta wijzen erop dat bitcoin veel gebruikt wordt in criminele circuits, met name voor het witwassen van geld.