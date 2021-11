Dante Vanzeir en Wout Faes voor het eerst opgeroepen bij Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft de 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de volgende WK-kwalificatiematchen tegen Estland en Wales. Dante Vanzeir (Union) en Wout Faes (Stade Reims) worden voor het eerst opgeroepen.

Bondscoach Martinez kan voor de wedstrijden tegen Estland (13/11) en Wales (16/11) niet rekenen op spitsen Romelu Lukaku en Michy Batshuayi, allebei geblesseerd. Dante Vanzeir van Union, momenteel leider in de Jupiler Pro League, heeft daardoor zijn eerste selectie beet. Ook Wout Faes van Stade Reims werd voor het eerst opgeroepen.

‘Dante Vanzeir is bezig aan een prachtig verhaal met Union. Hij is een cruciale schakel in het spel van Mazzu. Het is een uitstekende kans voor hem om zich ook hier te bewijzen. Hij is een polyvalente aanvaller, we zullen zien welke rol hij bij ons kan vervullen’, aldus Martinez op de persconferentie. ‘Wout Faes heeft de laatste twee seizoenen een leidersrol opgenomen in Frankrijk. Hij speelt er elke wedstrijd en is ook nog jong.’

Divock Origi en Christian Benteke maken hun terugkeer bij de Rode Duivels. Ook Toby Alderweireld zit bij de 29-koppige selectie, ook al viel hij dit weekend nog geblesseerd uit bij zijn club.