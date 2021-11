Ieder jaar vieren miljoenen mensen wereldwijd het hindoelichtfestival Diwali. Daarbij hoort versiering met bloemen, lichtjes en olielampjes, maar ook vervuilend vuurwerk. Inwoners van het Indiase New Delhi ontwaken vrijdag dan ook onder een extra dik deken van smog. De concentratie giftige stofdeeltjes in de lucht is er tot een nieuw maximum van dit jaar gestegen.