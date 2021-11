Nieuwe cijfers: gevaccineerden tot 14 keer minder kans om op intensieve zorg terecht te komen

Coronacommissaris Pedro Facon kon voor de eerste keer cijfers presenteren over de vaccinatiestatus van wie op de afdeling intensieve zorgen opgenomen moet worden. Die zijn duidelijk. Volwassenen jonger dan 65 hebben met vaccinatie 14 keer minder kans om op intensieve te belanden. Ook wie ouder is, loopt twee tot 4,5 keer minder kans.

Facon baseert zich op de opnames van covid-zieken op de intensieve zorgen van 18 tot 31 oktober, over heel België. Net als vorige week kon hij ook voor de ziekenhuisopnames en besmettingen cijfers geven die duiden op een verband met vaccinatie.

Negen keer minder kans op ziekenhuisopname

Voor diezelfde tijdsspanne hadden volwassenen tot 64 jaar negen keer minder kans om opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis wanneer ze gevaccineerd waren. De categorie 65- tot 84-jarigen had toch nog drie keer minder kans na volledige vaccinatie.

Voor de besmettingen beperkte het effect zich tot twee keer minder kans na vaccinatie bij volwassenen tot 64 jaar. ‘Het effect van vaccinatie weegt steeds sterker door van besmetting over ziekenhuisopname naar intensieve zorgen’, aldus Facon. ‘Het toont de werking van de vaccins op een duidelijke manier.’

Stijgende viruscirculatie

Het is al langer bekend: vaccinatie biedt geen absolute bescherming tegen het coronavirus. Gevaccineerden kunnen besmet raken, het virus doorgeven, opgenomen worden met een ernstige vorm van de ziekte en zelfs op de afdeling intensieve zorgen belanden. In absolute aantallen doen ze dat zelfs meer dan niet-gevaccineerden, omdat het aandeel gevaccineerden (met mindere kans) zoveel groter is dan het aandeel niet-gevaccineerden in de maatschappij.

Nu door de toename in contacten de viruscirculatie is gestegen, lopen ook gevaccineerden meer risico om ziek te worden. De boodschap van het crisiscentrum is dan ook: beperk je contacten en wees voorzichtig.

Steven Van Gucht: ‘Ziekenhuisbezetting verdubbelt om de 2 à 3 weken’

Over het algemeen stijgen alle coronacijfers verder aan het tempo van vorige week, meldde viroloog Steven Van Gucht verbonden aan volksgezondheidsinstituut Sciensano. Hij ziet de ziekenhuisbezetting elke twee à drie weken verdubbelen.

Experts hopen dat de bezetting van bedden op intensieve zorgen door coronapatiënten onder de 500 blijft, maar houden rekening met een worst case scenario van 1.000. ‘Of we naar het beste of het slechtste scenario gaan, hangt af van ons gedrag, en daar zit veel onzekerheid op’, aldus de viroloog.

Minder besmettingen bij middelbare scholieren

Viroloog Steven Van Gucht meldt meer vastgestelde besmettingen in de groep van kinderen tussen 7 en 12 jaar. Dat zijn er afgelopen week ongeveer 2.000 per 100.000 kinderen uit die groep, meer dan het dubbele van de groep 12- tot 18-jarigen. ‘Vaccinatie heeft in die groep de viruscirculatie sterk onderdrukt’, aldus Van Gucht. Zowel het Europese agentschap EMA als de Belgische Hoge Gezondheidsraad moeten zich nog uitspreken over de vaccinatie van jonge kinderen. De Verenigde Staten kregen daarvoor al groen licht van het FDA en zijn aan die campagne begonnen.