Jan Jambon: Vlaams klimaatplan maakt rijden en wonen niet duurder

Rijden en wonen worden in het donderdag gepresenteerde klimaatplan niet duurder. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag in De ochtend op Radio 1.

Eén van de pakketmaatregelen is dat alle nieuwe auto’s op de Vlaamse wegen vanaf 2029 elektrisch moeten zijn. Volgens Jambon is dat een goede termijn: ‘Die auto’s moeten betaalbaar zijn voor iedereen en goedkoper om te rijden dan een diesel- of een benzinewagen, we verwachten dat dit tegen 2029 zeker het geval is’.

Jambon rekent hierbij op marktwerking: ‘De markt realiseert de prijzen, dat gaat de overheid niet doen’. Hij verwacht ook dat er tegen die tijd voldoende modellen elektrische wagens beschikbaar zijn, zodat bijvoorbeeld ook grote gezinnen elektrisch kunnen gaan rijden.

Als het op het plaatsen van laadpalen aankomt steekt de overheid naar het idee van de minister-president ‘een tandje bij’. Door heel Vlaanderen komen er 100.000 laadpalen voor elektrische auto’s bij. ‘Niet alleen langs de snelweg, maar ook in dorpen en steden’, verzekert Jambon.

Overleg met federale overheid

Over de elektrificatie van het Vlaamse wagenpark moet volgens Jambon goed overleg komen met de federale overheid. Dit om te voorkomen dat het bijvoorbeeld mogelijk is in Brussel of Wallonië een dieselauto te kopen en daar als tweedehands geregistreerde auto mee door Vlaanderen te rijden.

Ook het wagenpark van De Lijn moet elektrisch worden en dat wordt nog best een operatie, want Jambon schat dat er nu ‘een 15-tal’ bussen van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij op elektriciteit rijden. Om tegen 2029 alle bussen elektrisch te laten rijden rekent Jambon op de medewerking van de bedrijven waar De Lijn de bussen van huurt. ‘De elektrificatie van de vervoersbussen ligt bij de pachters, niet bij De Lijn zelf.’

Renovatie

Een ander belangrijk punt in het Vlaamse klimaatplan is de renovatieplicht: eigenaren van energieslurpende woningen moeten binnen vijf jaar hun woonst gaan renoveren naar minimaal EPC-norm D. ’Het idee hierachter is dat we vooral de allerslechtste woningen willen verbeteren. Maar we trekken de premies op voor mensen die ambitieuzer willen zijn en bijvoorbeeld naar A, B of C willen gaan.’

Wie zijn woning verbetert naar energielevel D kan volgens de minister-president rekenen op een renteloze lening tot 20.000 euro, plus premies. Om huiseigenaren die op dit moment niet in aanmerking komen voor een lening tegemoet te komen is het kadastraal inkomen verlaagd, zodat ook zij makkelijk geld voor een renovatie kunnen lenen.

Veel gehoorde kritiek op de nieuwe Vlaamse klimaatplannen is dat wonen en rijden duurder zouden worden en dat vooral de burger de kosten voor de klimaatambities van het kabinet moet ophoesten. Volgens Jambon klopt deze redenering niet: ‘Een beter geïsoleerde woning is juist goedkoper en ook de aanschaf van een elektrische wagen is over een paar jaar juist goedkoper dan het kopen van een diesel- of benzineauto. De Vlaming is straks niet duurder uit, maar bespaart juist geld’.