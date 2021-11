Moderne vijfkamp laat paardrijden vallen na Olympische Spelen in Parijs

De moderne vijfkamp gaat na de Olympische Spelen van 2024 hervormen. De UIPM, de internationale organisatie achter de sport, kondigde aan dat na de Spelen in Parijs het paardrijden in de discipline zal vervangen worden door een andere sport. Welke sport dat zal worden, is nog niet bekend.

De moderne vijfkamp werd gecreëerd door baron Pierre de Coubertin, de stichter van de Moderne Olympische Spelen, vandaar de naam. Moderne vijfkamp, sinds Helsinki 1912 op het olympische programma, moest de ultieme atleet opleveren, een combinatie van paardrijden, schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten.

De Coubertin liet zich inspireren door wat de ideale militair van de Franse cavalerie moest kunnen. Detail: bij het paardrijden worden de paarden amper twintig minuten voor de start per lottrekking toegewezen in plaats van te rijden met een eigen paard – ruiter en paard zijn elkaar dus niet gewend.

In de loop der jaren werd de sport al aangepast – lasershooting en hardlopen worden samen beoefend, zoals het biatlon langlaufen en karabijnschieten verenigt – en al ingekort tot één dag. In het verleden duurde het schermen alleen al veertien uur en de hele competitie vijf dagen. Toch trekt de sport steeds minder toeschouwers en wordt ze amper beoefend. Na de Spelen in Parijs wacht de vijfkamp dus echter zijn meest radicale hervorming, en wordt het paardrijden geschrapt.

De wijziging komt niet onverwacht na de heisa op de Spelen in Tokio afgelopen zomer waar de Duitse coach Kim Raisner werd uitgesloten vanwege het aanzetten van vijfkampster Annika Schleu tot het slaan van haar paard, dat weigerde te springen tijdens de jumpingcompetitie.

Mogelijk komt in de plaats een fietsproef, maar daar is nog niets over beslist.