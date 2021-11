Slecht wijnjaar voor Europa en vooral Frankrijk

Er is dit jaar erg weinig wijn geproduceerd. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw (OIV). De drie Europese wijnlanden bij uitstek, Italië, Spanje en Frankrijk, kregen te maken met ongunstige weersomstandigheden.

De wereldwijde wijnproductie zou naar schatting uitkomen rond 250 miljoen hectoliter. Dat komt in de buurt van de historisch lage productie van 2017. Tegenover vorig jaar, toen de wijnboeren al minder afleverden dan gemiddeld, zou er een daling met 4 procent zijn.

In Frankrijk was er vrieskou in april, gevolgd door veel neerslag in de zomer. Ook van de schimmel meeldauw bleven de Franse wijnranken niet gespaard. Gevolg: 27 procent minder Franse wijn dan in 2020 en het laagste volume sinds 1957.

Vrieskou in april. Foto: EPA-EFE

Frankrijk, lange tijd nummer twee in de rangschikking van grootste wijnlanden ter wereld, zou zelfs voor het eerst sinds 2013 ingehaald worden door Spanje. Italië voert nog altijd de ranglijst aan. De Europese top drie is wel nog ­altijd goed voor 45 procent van de wereldproductie.

Opmerkelijk ook: in het zuidelijke halfrond ging het wel heel goed voor de wijnbouwers. Daar zou de productie dit jaar afklokken op een recordniveau van 59 miljoen hectoliter, een toename met 19 procent. Chili en Australië zouden dit jaar zelfs ongeveer 30 procent meer afleveren.