Genk bezorgt groepsleider West Ham eerste puntenverlies in Europa League

Racing Genk heeft donderdag op de vierde speeldag van de groepsfase van de Europa League 2-2 gelijkgespeeld tegen West Ham United. De Limburgers kwamen al vroeg op voorsprong dankzij een goal van Joseph Paintsil, maar Said Benrahma draaide na rust het scoreverloop helemaal om. In het slot redde Genk dankzij een eigen doelpunt van Tomas Soucek toch nog een punt.

Joseph Paintsil kreeg zoals verwacht opnieuw de voorkeur op Bongonda van John van den Brom, die vasthield aan de winnende ploeg in Waregem. De Genkse coach zal zich die keuze niet beklaagd hebben.

Droomstart

De wedstrijd was amper drie minuten afgetrapt of uitgerekend Paintsil had Racing al verdiend op voorsprong getrapt. De verbluffende assist kwam niet toevallig van man-in-vorm Junya Ito, die zijn spurtende ploegmaat perfect in het straatje stuurde. Paintsil werkte overhoeks af, Areola kon net niet genoeg doen om het eerste schot van de match uit zijn doel te houden: 1-0.

De Genkse droomstart kreeg nog een vervolg, halfweg de eerste helft had Racing de wedstrijd al in een beslissende plooi kunnen of zelfs moeten leggen. Heynen en vooral Onuachu kregen een prima kopkans op een wegdraaiende hoekschop van Hrosovsky. Twee keer had Areola een ultieme reflex in huis.

Ito vergeet nekschot

Toen in minuut 20 Paintsil en Ito de rollen omdraaiden, had de 2-0 op het bord moéten prijken. Paintsil was op de counter veel te snel voor de Engelse defensie en legde af voor Ito, die voor open doel zijn schot compleet miste.

Bij West Ham waren ze het helemaal kwijt, de bezoekers waren nochtans niet met een volledig B-team gestart. Dat had mede te maken met blessures voor Yarmolenko en Vlasic. David Moyes had zo voor vier absolute sterkhouders gekozen in zijn basiself: linksachter Cresswell trapt de meeste hoekschoppen en vrije trappen, international Rice is het hart van het team, Benrahma de spelverdeler en Antonio de topschutter. Maar ook zij kregen geen grip op een fris en monter Genk, dat zijn beste bewegingsvoetbal had teruggevonden.

Vandevoordt en Hrosovsky

Buiten een kopal van Dawson op – u raadt het al – een vrijschop van Cresswell, konden de Hammers aanvankelijk weinig terugdoen. De redding van Vandevoordt was de voorbode van enkele sterke inventies van de 19-jarige doelman, die in het slot van de tweede helft Benrahma en Antonio van dichtbij het scoren belette. Eén keer met de hulp van de alomtegenwoordige Hrosovsky, die demonstreerde waarom dit Genk eindelijk weer top was: spelers raapten mekaars steken op en zetten bij balverlies net die beslissende stap extra.

Racing bleef zelf ook aan voetballen denken. Onuachu hervond zijn kwaliteiten als aanspeelpunt en opnieuw Paintsil haalde de trekker over. Areola kon nog net in hoekschop duwen, de Genkse voorsprong aan de rust was allesbehalve gestolen.

Benrahma zorgt voor ommekeer

West Ham had echter bloed geroken en schakelde na rust nog een versnelling hoger. Coach David Moyes vergat even dat hem zondag nog een topper tegen Liverpool wacht en smeet ook Bowen, Soucek en Fornals in de strijd. Geen minuut later hingen de boordjes gelijk. Coufal ontsnapte binnendoor bij Arteaga, Benrahma trapte de achterwaartse voorzet staalhard voorbij Vandevoordt: 1-1.

De bezoekers kregen ook nog eens zetje van ref Stavrev, die een fout op Paintsil wegwuifde, waarop Coufal ei zo na scoorde. Uiteindelijk haalde Benrahama, nadat hij Sadick in de wind zette, de trekker over: 1-2.

Preciado forceert gelijkmaker

Een zichtbaar vermoeid Genk hing in de touwen, maar krabbelde miraculeus recht. John van den Brom, die verrassend lang gewacht had met wisselen, diepte zijn konijnenpoot uit zijn jaszak. Hij luisterde naar de naam Preciado en zette bij zijn eerste balcontact een knappe dubbelpass op. Soucek verlengde de scherpe voorzet prompt in eigen netten: 2-2.

Zo pakte Genk in extremis een punt, dat het op basis van een sterke eerste helft en veel bloed, zweet en tranen verdiende. Een gelijkspel, dat Racing ook in de race houdt voor de tweede plaats in de groep.