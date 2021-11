Europa League | Dries Mertens scoort zijn eerste van het seizoen, makkelijke zege voor Jason Denayer

Naast Genk en Antwerp FC kwamen nog een pak interessante ploegen in actie in de Europa League. Dries Mertens scoorde in Polen eindelijk zijn eerste van het seizoen. Het was 6,5 maanden geleden dat hij de netten nog eens deed trillen.

Napoli ging ruim winnen bij Legia Warschau in de vroege wedstrijd in groep C. De scheidsrechter met dienst was onze landgenoot Lawrence Visser. Hij floot twee strafschoppen voor de Italianen, Zielinski scoorde vanaf de stip de 1-1, onze landgenoot Dries Mertens zette na 75 minuten de tweede strafschop om. Lozano maakte er 1-3 van, Ounas zette de 1-4-eindstand op het bord.

Voor Mertens, die een maand geleden zijn wederoptreden maakte na een schouderoperatie, was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. De laatste keer dat Mertens scoorde was op 22 april, in de Serie A-wedstrijd tegen Lazio Roma (5-2). Dat is 6,5 maanden geleden

In groep A werden beide partijen om 18u45 gespeeld. Lyon is al zeker van groepswinst en telt na de 3-0-zege tegen Sparta Praag 12 op 12. Rode Duivel Jason Denayer stond aan de aftrap bij de Fransen. Slimani scoorde twee keer, Ekambi maakte er 3-0 van. Nog in groep A klopte Brondby de Rangers.

In groep B kwamen Monaco en PSV niet tot scoren (0-0). Bij de Nederlanders moest onze landgenoot Yorbe Vertessen net voor de rust geblesseerd naar de kant. Real Sociedad, met Adnan Januzaj aan de aftrap, speelde eveneens gelijk tegen Sturm Graz, waardoor alles nog open ligt.

In de groep van Antwerp FC speelden won Eintracht Frankfurt met 1-2 van Olympiakos. Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) leverde de assist voor de openingsgoal van de Grieken, maar Kamada en Hauge scoorden tegen.

Galatasaray en Lokomotiv Moskou (1-1) pakten een punt in groep E. Christian Luyindama (ex-Standard) zat op de bank bij de Turkse thuisploeg.