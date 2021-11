AA Gent vergeet het af te maken en blijft steken op gelijkspel tegen Partizan Belgrado

AA Gent heeft in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Partizan Belgrado. De Buffalo’s waren de betere ploeg en zagen in de eerste helft twee doelpunten afgekeurd worden. Een knap afstandsschot van Urosevic (ex-OHL) bracht de thuisploeg in de tweede helft in moeilijke papieren, maar Gent knokte terug. Tissoudali maakte de verdiende gelijkmaker. Gent blijft zo leider in groep B in de Conference League.

Partizan Belgrado was naar Gent afgezakt met een duidelijke opdracht. De Serviërs moesten winnen als ze over AA Gent naar de eerste plaats in groep B wilden springen. Op het veld was daar echter niets van te merken. Het waren de troepen van Hein Vanhaezebrouck die volop voor de aanval kozen en met een zege hun groepswinst wilden veiligstellen.

Sven Kums testte al na drie minuten doelman Popovic met een goed afstandsschot. Gent bleef de teugels in handen houden en op het kwartier schakelden de Buffalo’s plots een versnelling hoger. Partizan kon even niet meer volgen.

Depoitre moest het zonder spitsbroeder Tissoudali doen, maar had wel Bezus en Odjidja in steun. De aanvaller speelde Bezus aan die in één tijd Odjidja vond. De Gentse aanvoerder had op zijn beurt ook maar één baltoets nodig om Castro-Montes door het midden vrij te spelen in de zestien. De rechterwingback kreeg de voorkeur op Samoise en werkte knap af. Alleen stond hij duidelijk buitenspel. Ook Depoitre vond enkele minuten later de weg naar doel, maar zijn goal werd afgevlagd voor een wel zeer lichte fout vooraf op Miletic.

Aan de overkant prikten Menig en Pantic eens tegen, maar Bolat stopte simpel hun schoten. De Serviërs speelden afwachtend voetbal en konden de bal nooit lang in de eigen rangen houden. Na een domme fout van Owusu versierden de Serviërs wel een vrije trap aan de rand van de zestien. Het leverde meteen een reuzekans op. De plaatsbal van Natcho strandde echter op de paal.

Zondagsschot

Odjidja toonde met enkele knappe bewegingen dat het niveauverschil duidelijk groot was in het voordeel van AA Gent, maar een geldig doelpunt maken lukte de Gantoise maar niet. Naarmate de rust dichterbij kwam, minderde bovendien de Gentse druk naar voor.

In de tweede helft kwamen de Buffalo’s minder uit de kleedkamer. Castro-Montes, die de voorkeur had gekregen op Samoise op de rechterwingback, had wel de 1-0 aan de voet, maar zijn poging van dichtbij was net te zwak. De Belg had z’n dagje niet. Aan de overkant versierde Jojic intussen een grote kans, maar nog schoot Gent niet wakker. In de 65ste minuut kreeg Urosevic dan te veel ruimte aan de linkerkant. De ex-speler van OHl krulde het leer enig mooi en onhoudbaar voorbij Bolat. Gent stond plots op achterstand en moest uit een ander vaatje tappen wilde het nog winnen.

Vanhaezebrouck reageerde met een driedubbele wissel. De Sart, Chakvetadze en Tissoudali kwamen Owusu, Bezus en Odjidja vervangen. Het nieuwe bloed hielp. Chakvetadze eiste veel ballen op en verstuurde in de 80ste minuut de perfecte voorzet. Met zijn bal achter de verdediging vond hij centraal voor doel de vrijstaande Tissoudali, die schoot de verdiende gelijkmaker binnen.

Er zat plots weer vuur in de ploeg. Gent ging opnieuw nadrukkelijk op zoek naar de winning goal, maar kreeg niet wat het verdiende. De Buffalo’s bleven steken op 1-1, maar blijven zo wel leider in groep B van de Conference League.