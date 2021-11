Federale politie wil kunnen flitsen tot 350 km per uur

De federale politie heeft bij de FOD Economie een dossier ingediend om de ­homologatie van flitscamera’s aan te passen. Dat zou het ­mogelijk moeten maken om snelheidsduivels te flitsen die harder rijden dan 300 km per uur, wat nu nog niet kan.

‘Het verzoek zal bestudeerd worden en besproken met de verschillende belanghebbenden’, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie. ‘De uiteindelijke beslissing zal op politiek niveau worden genomen.’

Aanleiding van het verzoek is een snelheidsduivel die in oktober met 306 kilo­meter per uur langs een controlepost op de E313 vlamde. De agent in de wagen stelde de overtreding vast, maar toch flitste de NK7-flitscamera niet.

De regels voor flitscamera’s zijn vastgelegd in een koninklijk besluit en dat bepaalt dat de maximumsnelheid die vastgesteld kan worden met dat soort camera’s op 300?km per uur ligt. De bestuurder kon dan ook niet vervolgd worden voor overdreven snelheid.