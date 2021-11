Met deze maatregelen trekt Zuhal Demir naar Glasgow

De Vlaamse regering schroeft haar klimaatambitie op van 35 naar 40 procent minder uitstoot tegen 2030, zo meldt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op Twitter. Vlaams minister van milieu Zuhal Demir (N-VA) trekt zaterdag met het pakketmaatregelen naar de klimaattop in Glasgow.

Een eerste poging om tot een akkoord te komen was woensdag mislukt. De onderhandelende partijen liepen vast op de elektrificatie van het wagenpark en de verplichte warmtepompen om nieuwbouwhuizen te verwarmen. Vooral over de termijnen van de plannen werd duchtig gedebatteerd. De N-VA wees herhaaldelijk op de haalbaarheid van de plannen.

Donderdagavond is de Vlaamse regering dan toch een akkoord overeengekomen. Het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) onderstreept dat de dat de plannen minutieus zijn doorgepraat en dat er een goed evenwicht is gevonden tussen wat haalbaar is en ambitieus.

De belangrijkste maatregelen

Het plan om het wagenpark volledig te elektrificeren is van 2027 naar 2029 verschoven. Vooral de liberalen willen daarin voorlopen tegenover de rest van Europa. De Europese Commissie wil tegen 2035 alle nieuwe auto’s met fossiele brandstoffen, diesel of benzine, bannen. Daarvoor moet Vlaanderen wel nog steun krijgen van de federale regering die bevoegd is in de materie. Om het elektrisch rijden gemakkelijker te maken, wordt gemikt op 100.000 semi-publieke laadpalen. Ook de bussen van De Lijn zullen vergroenen.

Een ander discussiepunt: de verplichte warmtepompen in nieuwbouw. Zouden volwaardige warmtepompen verplicht worden of hybride? En tegen wanneer? De regering is overeengekomen dat een hybride warmtepomp (half gas, half elektrisch) vanaf 2023 verplicht is om nieuwbouwwoningen te verwarmen. Vanaf 2026 wordt dan overgeschakeld op volledig elektrische warmtepompen. Een aardgasaansluiting is dan niet meer mogelijk. Daarnaast komt er een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen.

De voorgestelde verplichte renovatie bij de aankoop van en nieuwe woning komt er vanaf 2023: wie een woning koopt van het label E of lager heeft vijf jaar tijd om renovaties te ondernemen die het gebouw naar niveau D moeten trekken. Daartoe worden renteloze leningen voorzien.

Voor de landbouw wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. Bij het kabinet van Crevits valt te horen dat land- en tuinbouwers steun zullen genieten om klimaatinvesteringen te doen. Stallen en serres moeten beter geïsoleerd worden. De steun om serres te verwarmen met gas wordt vanaf 2023 afgeschaft. De sector kan ook op een stimulans rekenen om koolstofopslag te doen in grasland en om het veevoeder aan te passen. De evolutie van de veestapel wordt afgestemd op de Europese consumptie. ‘In de landbouw gaat het om een stevige verduurzaming waarbij innovatie voorop staat’, laat CD&V weten.

Ook voor de industrie gaat de lat 10 procent omhoog. Er gaan geen economische subsidies meer naar bedrijven zonder klimaatplan. Daarnaast wordt er meer ingezet op het inzamelen van gebruikte producten en materialen.