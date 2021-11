Peking razend om bezoek van EU-delegatie aan Taiwan

Enkele Europarlementsleden wilden Taiwan een hart ­onder de riem steken, nu China de dreiging tegen ‘zijn provincie’ opvoert.

Taiwan is vereerd met hoog bezoek van zeven leden van het Europees Parlement. Dat is protocollair een gewichtige zaak. Officieel erkennen Europese landen het bestaan van het in de praktijk autonome ­eiland niet. Grote buur China beschouwt Taiwan als een losgebroken provincie die ‘zo snel mogelijk’ bij het communistische moederland moet aansluiten. Taiwan, dat ondertussen een democratisch bestuur kent, ziet dat absoluut niet zitten (DS 8 april). Als Europese ­politici het eiland bezoeken, doen ze dat daarom onofficieel.

Maar in die dubbelzinnige houding hebben de leden van het Europees Parlement alvast geen zin meer. ‘Taiwan is een belangrijke, gelijkgezinde partner’, zei de ­Franse verkozene Raphael Glucks­mann in Taipei. ‘Onze boodschap aan Taiwan is duidelijk: u staat niet alleen, Europa steunt uw vrijheidsstrijd.’ De zeven hadden ontmoetingen met president Tsai Ing-Wen, wier partij tegen de hereniging met China is. Glucks­mann beloofde ook een concrete agenda van ontmoetingen op het hoogste politieke niveau, om het partnerschap tussen de EU en Taiwan vorm te geven. Eerder nodigden Tsjechië, Slovakije en Litouwen al politieke vertegenwoordigers van Taipei uit.

De reactie van Peking was on­gemeen hard. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, richtte zich in onvervalst communistisch jargon tegen de Unie. ‘Die steun is een laaghartige daad die kolossale gevolgen zal hebben voor de relatie tussen China en de EU.’

Wang riep Europa op om zijn vergissingen recht te zetten en geen verkeerde signalen te sturen naar de separatisten in Taiwan.