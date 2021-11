Europees geneesmiddelenagentschap zet coronapil in de startblokken

Europese landen zouden de covidpil van MSD al kunnen gebruiken nog voor de hele goedkeuringsprocedure bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is afgerond. Dat zegt het EMA donderdag.

Voelt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de hete adem van de Britten in hun nek? Kort na de aankondiging dat de Britse toezichthouder een pil die is ontwikkeld door farmaceut MSD had goedgekeurd, kondigde het EMA aan dat de Europese landen de pil van MSD al kunnen gebruiken nog voor het Europees agentschap die officieel goedgekeurd heeft. De organisatie zegt bereid te zijn om de landen daarbij wetenschappelijk advies te geven.

De covidpil heet molnupiravir en heeft Lagevrio als merknaam. Mensen die positief testen op het coronavirus kunnen die pil slikken om de symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Dat moet het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen helpen terugdringen.

Voorheen werden wel nog vraagtekens geplaatst bij de kostprijs van de pil. The New York Times berekende dat de pil in de VS ongeveer 603 euro per patiënt zou kosten. Johan Neyts, die als viroloog aan het Rega-Instituut (KU Leuven) naar antivirale middelen zoekt, suste die bezorgdheden tegenover De Standaard: ‘We hebben dit middel nodig, bijvoorbeeld voor mensen met een verzwakt immuunsysteem die ziek worden ondanks vaccinatie.’