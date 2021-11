Tijdens de trek naar het zuiden vliegen elk jaar grote aantallen spreeuwen door Nederland, een natuurfenomeen waarvan een Nederlandse visser van dichtbij getuige is geworden. Op zo’n 300 kilometer ten noorden van het Waddeneiland Schiermonnikoog in de Noordzee kwamen wel honderden spreeuwen met veel gekwetter op de vissersboot uitrusten. Bekijk de bijzondere beelden in bovenstaande video.