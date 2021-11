Moskou heeft de verblijfsvergunning van Volkskrant-journalist Tom Vennink ingetrokken wegens ‘administratieve overtredingen’. Hij deed sinds 2015 verslag vanuit Rusland.

Vennink werkte sinds 2015 voor de Nederlandse Volkskrant in Moskou, maar mag tot zeker 2025 het land niet meer in. De correspondent is inmiddels weer in Nederland, zo meldde de Volkskrant woensdagavond ...