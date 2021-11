Personeel Fedasil staakt opnieuw wegens gebrek aan opvangplaatsen

Het personeel van het Klein Kasteeltje staakte donderdagochtend opnieuw om de hoge werkdruk en de overbevolking aan te klagen. Dat schrijft Bruzz.

Het is al enkele weken onrustig bij het personeel van Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. De werknemers vragen om betere werkomstandigheden.

De afgelopen weken waren er al acties bij het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Toen was er een overleg tussen het personeel en Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V).

Behalve de hoge werkdruk en tijdelijke contracten is vooral de overbevolking in de asielcentra een doorn in het oog. Van de 27.600 opvangplaatsen in België zijn er momenteel 25.648 bezet. ‘De ­bezettingsgraad schommelt tussen 93 en 95 procent’, duidt Mieke ­Candaele van Fedasil (DS 28/10).

In een reactie aan Bruzz zegt de woordvoerster van Mahdi dat er extra opvangplaatsen zullen openen, ‘maar daar zijn de nodige vergunningen van de gemeentes voor nodig’, zegt woordvoerster Sieghild Lacoere. ‘Gisteren werden nog zo’n 200 plaatsen toegewezen.’