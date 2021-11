Podcasttips | Leidt een onopgeloste moord in Zuid-Holland naar Suriname?

NRC-journaliste Anna Korterink botst op geheime documenten in het archief van haar vader. Het tweede seizoen van Power neemt de erfenis van Playboy onder de loep. The wetsuitman jongleert met waargebeurde feiten in een bekroonde theatertekst.

2024 is nog ver weg, maar in de Amerikaanse media groeit de nervositeit. Wat als Trump het presidentschap weer in handen krijgt? Potentiële uitdagers in het Republikeinse kamp weigeren nu al om de handschoen op te nemen. The Atlantic somde nog maar eens op hoe Trump alle regels van het spel op zijn kop zet. ‘Be ready’, klinkt het dreigend in de conclusie.

Maar is Trump iets waard zonder sociale media? Zonder de megafoon van Twitter en Facebook heeft hij geen macht, luidt het argument. En dus werkt hij naarstig aan een eigen digitale stek: Truth social. Heeft dit nieuwe netwerk een kans op slagen? Technologiejournalist Dominique Deckmyn laat er zijn licht op schijnen in Bits & atomen.

Beluister ‘Bits & atomen’ >

Zelf in gesprek gaan met Dominique Deckmyn en Pieter Van Dooren? Dat kan op het DS Podcastfestival in Oostende, waar zij een ‘meeting of the minds’ plannen. Tekenen alvast present: collega-techneuten, onder wie Frederik De Bosschere en Thomas Smolders van de Computer Club, en de makers van Onbehaarde apen, de wetenschapspodcast van de Nederlandse krant NRC.

1. Leidt een onopgeloste moord in Zuid-Holland naar Suriname?

Primeur! Luister als eerste naar Het geheim van Rijswijk in de podcastapp van De Standaard. De nieuwe crimireeks van NRC verschijnt pas volgende week op de andere podcastplatformen, maar de eerste twee afleveringen zijn nu al bij ons beschikbaar. Fans van misdaadreeksen zullen niet op honger blijven zitten met een plot vol intrige.

Het verhaal begint bij journaliste Anna Korterink. Zij verloor bijna twee jaar geleden haar vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. In zijn inbox zag ze een mail binnenkomen met de vraag om meer informatie over een drievoudige moord in Rijswijk. In 1985 werden vijf leden van een amateurbandje in koelen bloede neergeschoten in hun repetitiehok. Drie van hen overleefden het niet. Kort nadien botst de journaliste in het archief van haar vader op geheime politiedocumenten met betrekking tot het bloedbad. Waarom is de zaak nooit opgehelderd? En is er een link met het Surinaamse regime van Desi Bouterse?

Doet de naam Anna Korterink een belletje rinkelen? Dat is geen toeval. Achter de schermen werkte ze een tijdlang mee aan DS Vandaag. Mede dankzij haar is de dagelijkse podcast van De Standaard het vlaggenschip dat het nu is. Samen met Mirjam Van Zuidam presenteert ze gedurende tien weken een nieuwe aflevering van Het geheim van Rijswijk.

Beluister ‘Het geheim van Rijswijk’ >

Hoe keken de vrouwen in zijn omgeving naar Hugh Hefner? Foto: Something Else & Sony Music Entertainment

2. De vrouwen achter Hugh Hefner doen hun boekje open

Het is ondertussen een beproefd recept: pluk iets uit de popcultuur met een louche randje dat we als vanzelfsprekend - hoogstens ‘excentriek’ - zijn gaan beschouwen, kies een ander perspectief, doorprik de mythe, en leg het misbruik bloot. Michael Jackson is er misschien wel het bekendste voorbeeld van, Britney Spears het meest recente. Is Hugh Hefner de volgende?

Dat de Playboy-baas al die tijd kon ontsnappen aan een metoo-revisie is eigenlijk een klein wonder. Herinner je hoe zijn ‘playmates’ vrolijk door het beeld huppelden in Girls of the Playboy Mansion, een typische trashy realityreeks uit de jaren 2000. In ons land was de reeks te zien op Jim TV. Voorbij de schone schijn van reality was het opzet op zijn zachtst gezegd dubieus. Een machtige, bejaarde vent biedt kost en inwoon aan twintigers die vooral gedienstig en mooi moeten wezen. Wat zou daar in hemelsnaam kunnen mislopen?

‘Het was een sekte’, klinkt het nu bij Holly Madison, een van de hoofdrolspeelster. Ze omschrijft haar relatie met Hugh Hefner als een voorbeeld van het stockholmsyndroom. Madison zal samen met vele anderen te horen zijn in het tweede seizoen van Power. Journaliste Amy Rose Spiegel belooft daarin ons beeld van Playboy bij te stellen door de vrouwen aan het woord te laten. Dat hoeft niet meteen tot een genadeloze afrekening te leiden. In de eerste aflevering blikken voormalige hostessen met veel plezier terug op hun glamoureuze avonden in Hefners nachtclubs. Er wordt hoogstens gehint op de donkere keerzijde.

Spiegel zelf is ook goed gecast: ze is al jaren geïnteresseerd in seks, gender en macht, en schreef er met een fris gebrek aan puritanisme over bij onder andere Vice. Dat ze ook nog een aangenaam zwoel stemgeluid heeft, helpt natuurlijk. Hoe het verhaal van de vrouwen bij Playboy zich zal ontvouwen, hoor je in de komende weken.

Beluister ‘Power: Hugh Hefner’ >

Op de grens tussen hoorspel, theater en podcast. Foto: Het Kwartier

3. ‘The wetsuitman’ neemt een loopje met waargebeurde feiten

In 2015 vond de Noorse politie de overblijfselen van een man in een wetsuit. Even later deed de Nederlandse politie een gelijkaardige ontdekking. Een Noorse journalist kon de puzzelstukken samenleggen en een van hen identificeren. Met die feiten nam tekstschrijver Freek Mariën een loopje. Hij puurde er een gelauwerde theatertekst uit. Die voorstelling is nu een podcast in vier delen van telkens nog geen twintig minuten.

Verwacht je niet aan een spannende reconstructie, maar aan een speels hoorspel waarbij 3 acteurs maar liefst 28 rollen vertolken. Mariën jongleert met genres en formats, van Noorse krimi’s tot voxpops uit het journaal. Naarmate het mysterie zich ontvouwt, wordt de sfeer beklemmender. Na Afscheid van een auto dat ik vorige week tipte, is The wetsuitman alweer een intrigerend argument voor meer theater in de podcastwereld.

Beluister ‘The wetsuitman’ >

Veel luisterplezier!