Brusselse politie blij met bodycams: ‘Gevoel dat interventies minder escaleren’

In de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene gebruiken 280 politiemensen sinds midden oktober een bodycam. ‘We hebben de indruk dat politie-interventies kalmer verlopen’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Bodycambeelden kennen we vooral van Amerikaanse berichtgeving. Denk aan de beelden die vrijgegeven werden in verband met de verdwijning van Gabrielle Petito, de dood van George Floyd of bodycambeelden waarop we zagen hoe agenten tijdens de bestorming van het Capitool bekogeld werden.

280 agenten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene patrouilleren sinds midden oktober ook met bodycams. Hun eerst bevindingen zijn positief. ‘We hebben de indruk dat politie-interventies kalmer verlopen en minder escaleren. Daar is op dit moment nog geen onderzoek naar gedaan, maar dat is wel het algemene gevoel in het korps’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

De woordvoerder zegt dat er al lange tijd vraag was naar bodycams. ‘Hiervoor zagen we soms dat collega’s zelf een bodycam droegen, maar daar was nog geen wettelijk kader voor. We zijn blij dat dit eindelijk kan. En als je kijkt naar andere landen, denk ik dat bodycambeelden steeds belangrijker zullen worden. De beelden geven namelijk een stuk extra context. Het werpt een ander licht op het conflict. Een deel dat vaak onzichtbaar bleef’, zegt Slosse.

De Brusselse gemeenteraad stemde in januari 2020 al in met het gebruik van bodycams door de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Een eerste testfase zou in april 2021 van start gaan, maar werd uitgesteld tot september.