Agent die Mawda neerschoot ook in beroep veroordeeld

De agent die de Koerdische peuter Mawda neerschoot tijdens een wilde achtervolging langs de snelweg in mei 2018, is ook in beroep veroordeeld. Hij werd veroordeeld wegens onopzettelijke doding.

Ook het hof van beroep oordeelde dat agent Victor G.C de dood van Mawda nooit had gewild. Maar hij wel een fout had gemaakt toen hij zijn wapen had getrokken met de bedoeling op de banden te schieten. Volgens de rechtbank was dat onvoorzichtig en niet proportioneel.

De rechter in Bergen bracht zijn straf terug van twaalf maanden in eerste aanleg tot tien maanden, nog steeds met uitstel.

Mawda Shawri kwam om het leven in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op de E42 tijdens een van de vele interventies van Operatie Medusa, een politieactie die al maanden de smokkel van transmigranten richting Groot-Brittannië probeerde in te dijken.

De wegpolitie van ­Namen probeerde het voertuig te doen stoppen, maar de chauffeur reed door, 70 kilometer lang. In de bestelwagen zaten bijna dertig transmigranten, onder wie vijf kinderen. Een van hen was Mawda, die samen met haar ouders en haar vierjarige broertje reisde. Voor de ­familie van Mawda was het al de derde poging in korte tijd om Groot-Brittannië te bereiken.