Twee verdachten seksvideo in kerk geïdentificeerd: ‘Ze geven de feiten toe’

De politie heeft de twee mensen die seks hadden in de Sint-Michielskerk in Bree geïdentificeerd. Ze geven de feiten toe. Dat meldt het parket van Limburg in een persbericht.

Beide verdachten zijn na hun verhoor voorgeleid bij de parketmagistraat. ‘Die wees beiden terecht’, meldt het parket.

De twee verdachten moeten ‘een vorming volgen die hen doet stilstaan bij de feiten en de impact ervan’. Onder begeleiding van een justitieassistent kan er ook een bemiddeling plaatsvinden met de slachtoffers.

Het filmpje van het vrijende koppeltje in de kerk werd veelvuldig gedeeld op sociale media. Op de beelden is te zien hoe het koppeltje seks heeft achter het altaar, met in de achtergrond de kerk. De politie had een proces-verbaal opgesteld voor pornografie op een openbare plaats en voor de verspreiding van die beelden.

‘Dit overschrijdt alle grenzen van fatsoen, respect en redelijkheid’, zei Ernest Essers, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Michiel. Die diende een klacht in bij de politie.