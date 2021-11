Ook Vlaanderen kleurt nu donkerrood op Europese coronakaart

De stijgende coronacijfers hebben hun weerslag op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC). Steeds meer landen kleuren oranje of rood.

In ons land is in navolging van Brussel en Wallonië vorige week nu ook Vlaanderen donkerrood ingekleurd. Het enige groen valt nog te bespeuren in bepaalde regio’s in Italië.

Vorige week kleurde ook een aanzienlijk deel van Spanje nog groen, maar voorlopig beschikt het ECDC niet over recente gegevens voor dat land. Zo blijven enkel nog een handvol regio’s in Italië over met de laagste besmettingsgraad: in het noorden nabij de Zwitserse grens, in het zuiden van de laars, en het eiland Sardinië.

De rest van Italië kleurt oranje, net als heel Frankrijk, Portugal, en enkele regio’s in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Verder is het al rood wat de klok slaat.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

Het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) zette België deze week nog op de lijst van landen waar het coronarisico bijzonder hoog is. ‘Vermijd reizen naar België’, klinkt het in zijn reisadvies.