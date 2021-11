Gent stopt zes miljoen euro in ‘rollend fonds’ voor 200 woningrenovaties

Gent investeert zes miljoen euro in een ‘rollend fonds’ waarvan minderbedeelde gezinnen gebruik kunnen maken om hun woning te renoveren. Het project Gent Knapt Op, dat de voorbije jaren al 85 woningen heeft aangepakt met Europees geld, kan zo opschalen en wil tegen 2026 nog eens 200 renovaties ondersteunen.

Wie in aanmerking komt wordt volledig ontlast van de kopzorgen die bij een renovatie horen, maar de investering moet wel worden terugbetaald als het huis van eigenaar wisselt. Het ‘rollend fonds’ dat op die manier ontstaat is uniek in Gent en de aanpak krijgt lof in Europa, waar het project genomineerd is voor de Europese RegioStars Award.

Het moet op termijn zo veel mogelijk gezinnen een financieel duwtje in de rug geven om broodnodige investeringen te doen. Dat is nodig, want naar schatting 6.000 gezinnen zijn eigenaar van een huis dat dringend moet worden gerenoveerd. Hoewel duurzame investeringen zichzelf terugverdienen, is de nodige financiering vaak niet voorhanden.

Het Europees gefinancierd project ICCARus wordt daarom verlengd en krijgt 6 miljoen euro ter beschikking van het Gentse stadsbestuur. De stad zoekt kandidaten, aannemers en architecten om de werken in goede banen te leiden.

Voor elke woning is er een budget van 30.000 euro voorzien voor renovatiewerken die het comfort en de energie-efficiënte verhogen zoals dakisolatie, vervanging van enkel glas, plaatsing van centrale verwarming, vernieuwing van de elektriciteit en de oplossing van vochtproblemen.