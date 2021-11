Mia Mottley, de premier van het Caraïbische eiland Barbados, heeft maandag op de klimaatconferentie in Glasgow indruk gemaakt met een krachtige speech waarin ze de rijke landen het vuur aan de schenen legt. ‘Kan er ooit vrede zijn als een derde van de wereld in welvaart leeft en twee derde onder het zeeniveau verdwijnt?’ Mottleys toespraak gaat de wereld rond, kijk in bovenstaande video mee naar een aantal fragmenten.