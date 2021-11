Fuse beëindigt samenwerking medewerkers na ongepaste reactie bij meldingen van aanranding

De Brusselse discotheek Fuse heeft de samenwerking stopgezet met enkele medewerkers naar aanleiding van getuigenissen van seksueel geweld waarbij het personeel verkeerd gereageerd zou hebben.

De mededeling volgt op verschillende getuigenissen die het onverschillige gedrag van het veiligheidspersoneel aanklagen na ongewenst seksueel gedrag. Een getuigenis werd gedeeld op de Instagrampagina Balance Ton Bar. De pagina werd enkele weken geleden opgericht om getuigenissen van ongewenst seksueel gedrag in het Brusselse nachtleven naar buiten te brengen. De getuigenis over Fuse, die deze week op de pagina verscheen, zou van afgelopen zaterdagavond dateren.

• Aan ingang Fuse ligt voortaan een zwarte lijst

‘We waren aan het aanschuiven om naar het damestoilet te gaan en zagen in een van de hokjes vier ­voeten’, vertelt de jongedame in de getuigenis. ‘Toen we op de deur klopten, hoorden we ­alleen een man reageren. Omdat we schrik hadden voor een mogelijke verkrachting spraken we de toiletdame aan. Zij riep ons toe dat er alleen individueel naar het toilet mocht worden gegaan en dat het meisje in de fout was gegaan door een man toe te laten in haar hokje. Daarna vroeg ze ons om te vertrekken. Enkele uren later troffen we het meisje aan. Ze voelde zich duidelijk niet goed. We begrepen meteen dat ze gedrogeerd was.’

Fuse liet eerder al weten dat ze zich zouden buigen over de zaak en komen nu met een opvallend statement naar buiten. ‘We hebben de medewerking meteen stopgezet met de medewerkers die betrokken waren in deze specifieke zaak. Het is onaanvaardbaar dat sommige van onze medewerkers niet correct reageerden op een onveilige situatie. We wensen ons daar ook uitgebreid voor te excuseren.’

In de Instagrampost van de Brusselse technoclub worden meteen ook een reeks maatregelen opgesomd om de veiligheid te garanderen, waaronder een samenwerken met de VAD (Vereniging voor Alcohol- en Drugsproblematiek) om veiligheidsprotocollen over bijvoorbeeld seksueel ongewenst gedrag en druggebruik op te stellen. Daarnaast heeft Fuse het over een bewustmakingsteam in een aparte ruimte, waar een deel van het personeel zal instaan om te luisteren naar mensen die zich onveilig voelen, getuige of slachtoffer zijn geweest van onveilige situaties.