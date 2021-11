Australische campagne promoot masturbatie, vooral bij vrouwen

‘Help jezelf een handje’, staat er te lezen op de sociale mediacampagne van de overheid, die naar eigen zeggen het stigma rond masturberen wil doorbreken.

In Queensland, Australië verraste de lokale gezondheidsdiensten van de overheid met een ontdeugende campagne op Facebook waarin ze masturbatie promoot. Er werd ondertussen massaal gereageerd op de campagne. ‘Help jezelf een handje’, begon de post, gevolgd door emoticons van een hand een knipogende smiley, gevolgd door cijfers over de voordelen van regelmatig masturberen.

‘Het is belangrijk dat we positieve berichten over seks en masturbatie normaliseren. We willen gevoelens van schaamte en angst verminderen, en zorgen dat er meer kennis is over het onderwerp’, staat er verder te lezen.

Vooral vrouwen

Een artikel bij de post linkt naar nieuw wetenschappelijk onderzoek dat een link legt tussen masturbatie en een positief zelfbeeld bij vrouwen, en dat orgasmes kunnen helpen bij menstruatiekrampen.

Uit een andere Australische studie uit 2014, die elk decennia wordt afgenomen, masturberen 72 procent van de Australische mannen en 42 procent van de vrouwen. Professor Juliet Richters, die het onderzoek leidde vertelde aan The Guardian dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in masturbatie uit verschillende studies naar voren komt. Zeker bij jonge vrouwen zou er minder kennis zijn over masturbatie, en vooral hier zou nog veel vooruitgang geboekt kunnen worden.

Een woordvoerder van Queensland Health verduidelijkte dat een ander doel is om tips te delen met ouders hoe ze er met hun kinderen over kunnen praten, maar dat ze ‘voorbereid waren op een grote publieke reactie, en dat mensen gechoqueerd konden zijn’. Tot nog toe zorde de post vooral voor de nodige hilariteit ‘In these hard times we need to all pull together’, stond er bijvoorbeeld te lezen.