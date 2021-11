Angèle kondigt vijf nieuwe Belgische concerten aan

De Brusselse popzangeres Angèle voegt vijf concerten in België toe aan haar tour Nonante-cinq. Een eerder concert in Vorst Nationaal was al uitverkocht.

Angèle zal op 10 december 2022 optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. Van 19 december tot 22 december treedt ze ook vier keer op in Vorst Nationaal: een thuismatch. Dat heeft Live Nation donderdag aangekondigd. De ticketverkoop start op dinsdag 9 november.

Eerder was er kritiek gekomen omdat bij de aankondiging van de tour slechts één Belgisch concert was geprikt, terwijl ze meer dan twintig Franse steden zou aandoen. Dat eerder aangekondigd concert in mei 2022 in Vorst Nationaal is al even uitverkocht.

Op 10 december komt Nonante-cinq uit, het vervolg op haar debuutplaat Brol uit 2018. De titel van het album verwijst naar het jaartal waarin de zangeres geboren is. Angèle is al langer groot in Frankrijk, ook dankzij een samenwerking met modehuis Chanel, waar ze model stond voor een campagne. Ook had de zangeres enkele kleine filmrollen.

Sinds haar muzikale doorbraak woont de 25-jarige popzangeres vooral in Parijs, maar ze mist haar thuisstad wel: Brussel blijft de mooiste, en haar favoriet, zo zingt Angèle in haar nieuwe nummer ‘Bruxelles, je t’aime’.

Wie niet kan wachten om een optreden van Angèle bij te wonen, kan eind deze maand afstemmen op Netflix. De streamingdienst lanceert op 26 november de documentaire Angèle, waarin ze zelf vertelt ‘over het fragiele evenwicht dat ze gevonden heeft tussen de eenzaamheid en vreugde die gepaard gaan met haar succes’, aldus de persmededeling.