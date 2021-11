Britse studie bevestigt: HPV-vaccin beperkt risico’s op baarmoederhalskanker enorm

Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker met bijna 90 procent is gedaald bij Britse vrouwen die een vaccin hebben gekregen tegen de HPV-infectie die deze kankers veroorzaakt. Dat blijkt uit een pas gepubliceerde studie.

Het vaccin tegen het humaan papillomavirus, of HPV, vermindert het aantal gevallen van baarmoederhalskanker met 87 procent, blijkt uit een studie die gepubliceerd is in The Lancet. ‘Onze studie levert het direct bewijs van het effect van vaccinatie tegen het humaan papillomavirus, via het bivalente Cervarix-vaccin, op de incidentie van baarmoederhalskanker’, aldus de auteurs van de studie

Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door de seksueel overdraagbare HPV-infectie. De onderzoekers zeiden dat het succes betekende dat degenen die gevaccineerd waren ook veel minder baarmoederhalsuitstrijkjes nodig zouden hebben.

Volgens de bevindingen van de studie is er een duidelijke daling te zien van het aantal baarmoederhalskankers bij vrouwen die in aanmerking komen voor de Britse vaccinatiecampagne, die eind jaren 2000 van start is gegaan. Het aantal kankers was 62 procent lager wanneer de injecties tussen 14 en 16 jaar werden gegeven en 34 procent lager bij vrouwen die tussen 16 en 18 jaar werden gevaccineerd.

Toen de gevaccineerde vrouwen rond de 20 jaar waren, hadden degenen die tussen hun 12e en 13e de serie injecties hadden gekregen, 87 procent minder baarmoederhalskanker dan niet-gevaccineerde vrouwen die op de kwaadaardigheid waren gescreend.

Veel landen, waaronder België, zijn al langer gestart met een campagne om mensen aan te zetten zich hiertegen te laten vaccineren. De Vlaamse overheid biedt het vaccin tegen het HPV gratis aan aan alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs.