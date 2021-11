Britney Spears geeft moeder schuld van het machtsmisbruik door vader: ‘Zij gaf hem het idee’

De zangeres stelde in een Instagrampost dat niet alleen haar vader Jamie (69), maar ook haar moeder Lynne (66) schuld heeft aan de verregaande bewindvoering en machtsmisbruik van haar vader.

Dertien jaar stond de Amerikaanse ster onder het toezicht van Jamie Spears, die na de mentale problemen van zijn dochter bewindvoerder werd over haar fortuin en agenda. De door de rechtbank bevolen overeenkomst gaf hem de controle over haar landgoed en tal van andere aspecten van haar leven. Jamie bepaalde hoe vaak ze optrad en haar kinderen zag, controleerde haar telefoonverkeer en sociale media, en hield alle financiën in handen.

Geruchten over dat bewindvoerderschap deden de #FreeBritney-beweging ontstaan, waarbij fans ijverden voor Britneys zelfstandigheid. Ook haar verloofde Sam Asghari riep op tot het stopzetten van de bewindvoering – Jamie Spears keurde de relatie met Asghari af en zijn dochter mocht niet zelf beslissen haar spiraaltje te laten verwijderen.

Na een rechtszaak, waarin de zangeres zelf getuigde, nam haar vader in september afstand van het voogdijschap. De bewindvoering werd behouden, maar werd voorlopig toevertrouwd aan deskundigen, die tijdelijk de bewindvoering overnemen.

‘Mijn moeder bracht hem op het idee’

Waar de popzangeres zich jarenlang niet uitsprak over de bewindvoering, is ze de laatste tijd wel zelf naar buiten gekomen met verklaringen, vaak via haar sociale media. Nadat ze vorige week al in cryptische termen had uitgehaald naar haar gezin, wijst Spears in een intussen offline gehaalde tirade met een beschuldigende vinger naar haar moeder Lynne, de ex-vrouw van Jamie. Zij zou, volgens Spears, haar vader aangestookt hebben.

‘Wat mensen niet weten, is dat mijn moeder degene is die hem het idee gegeven heeft om bewindvoerder te worden, daarvoor is mijn vader is niet slim genoeg’, schreef Spears. ‘Die jaren krijg ik nooit terug. Ze heeft heimelijk mijn leven geruïneerd.’

‘Mijn carrière was een familiebedrijf’

Volgens Spears hield haar moeder zich al die tijd van den domme. Nochtans reageerde Lynne in augustus ‘tevreden’ toen haar ex aftrad als voogd. Tijdens de rechtszaak schaarde ze zich aan de zijde van Britney als betrokken partij, en verweet ze Jamie van onbekwaamheid. Wel eist Lynne nog 570.000 euro aan advocatenkosten terug van haar dochter.

Op 12 november is er een nieuwe hoorzitting over de vraag om de bewindvoering volledig te beëindigen. Tijdens een tweede zitting, op 13 december, zal de rechter zich onder meer buigen over de afhandeling van financiële zaken. De zangeres heeft al uitgemaakt dat ze alle banden met haar ouders doorknipt. ‘Mijn carrière was ooit een familiebedrijf. Nu niet meer. Ik bedank mijn gezin om uit mijn leven te verdwijnen, zodat ik het eindelijk zelf kan leiden.’