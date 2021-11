Nog een Rode Duivel in de lappenmand: Toby Alderweireld valt geblesseerd uit bij Al-Duhail

Toby Alderweireld moest woensdag bij zijn club Al-Duhail al na zes minuten geblesseerd vervangen worden in de competitietopper tegen Al-Sadd (3-3). Het is nog onduidelijk om welk letsel het gaat.

Zijn blessure is mogelijk slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez, die vrijdag zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november) en Wales (16 november) bekendmaakt. Hij zal mogelijk ook niet kunnen rekenen om Romelu Lukaku en Michy Batshuayi, ook geblesseerd.

De 32-jarige Alderweireld kwam dit seizoen in acht van de negen competitiewedstrijden van Al-Duhail in actie. De club staat met 22/27 tweede in de tussenstand, op drie punten van koploper Al-Sadd (25 punten), dat woensdag mogelijk voor het laatst werd gecoacht door Xavi. Die staat volgens diverse media dichtbij een terugkeer naar FC Barcelona.