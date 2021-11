Ruim 400 migranten gered op Kanaal, één dodelijk slachtoffer

Op het Engelse Kanaal zijn woensdag meer dan 400 migranten gered nadat hun geïmproviseerde bootjes waren gezonken. Een migrant kwam om het leven, een andere is nog spoorloos. Dat meldt het parket van Duinkerke en de maritieme prefectuur.

In het Nauw van Calais zijn ‘vele’ reddingsoperaties uitgevoerd, die dinsdagavond zijn begonnen en woensdagavond werden afgerond, klinkt het in een verklaring. ‘Meer dan 400 personen werden gevonden, helaas is er ondanks de ingezette middelen een persoon vermist en is een andere doodverklaard.’

Het dodelijke slachtoffer kwam om het leven nadat het bootje waarop hij zat zonk, als gevolg van overbelading. Het zou gaan om een dertiger. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden. Een andere persoon is nog steeds vermist nadat hij voor de kust van Pas-de-Calais in zee was gevallen.

Belgische legerhelikopter

Bij de reddingsoperatie was ook een helikopter van het Belgische leger betrokken, aldus persbureau AFP. Op 10 oktober hadden de Franse autoriteiten ook al een beroep gedaan op een NH90-helikopter van de Belgische Defensie, die vanop luchtmachtbasis Koksijde werd ingezet.

Er is deze week opvallend veel beweging op het Kanaal, waarschijnlijk door de goede weersomstandigheden. In de nacht van maandag op dinsdag werden 292 migranten teruggevonden op zee. Dit jaar hebben in totaal al meer dan 15.000 migranten de oversteek richting Groot-Brittannië proberen te wagen.