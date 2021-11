Victor Campenaerts behoudt het werelduurrecord, Brit Dowsett maatje te klein

Victor Campenaerts blijft eigenaar van het prestigieuze werelduurrecord. De Brit Alex Dowsett (33) beet in het Mexicaanse Aguascalientes de tanden stuk op de 55,089 kilometer die Campenaerts op 16 april 2019 neerzette op dezelfde piste. Dowsett kwam uiteindelijk uit op een afstand van 54,555km, de tweede beste poging ooit.

‘Vijftig procent kans dat ik mijn record verlies’, zei Campenaerts in de aanloop naar de poging van Dowsett. De Brit mocht zich immers in 2015 al even eigenaar van het uurrecord noemen toen hij in Manchester een 52,757 op de tabellen fietste, een record dat enkele maanden later door Bradley Wiggins uit de boeken werd gefietst.

Dowsett wist dus perfect wat hem te wachten stond en liet op voorhand weten dat hij zich zou baseren op het tijdschema van Campenaerts. Dat lukte hem in de eerste minuten behoorlijk goed. Na vier kilometer bleek de renner van Israël Start Up Nation een seconde sneller dan Campenaerts. De ervaren Dowsett wilde zich echter niet vergalopperen en kon of wilde het schema van de Antwerpenaar niet volgen. Beetje bij beetje verloor de Brit tijd tegenover Campenaerts, na een half uur afzien moest de Brit vier seconden toegeven op het schema van onze landgenoot.

In het Oost-Vlaamse Gavere, de huidige woonplaats van Campenaerts, kon er al eentje opgelucht adem begin te halen. De kloof vergrootte beetje bij beetje in het voordeel van de 30-jarige renner van straks Lotto-Soudal, na veertig minuten was het duidelijk dat Dowsett niet in zijn opzet zou slagen. Wie is de volgende kandidaat?