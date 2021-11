Chinese tennisster Peng Shuai beschuldigt ex-vicepremier van aanranding

Voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel tennis, Peng Shuai, vertelde in een sociale mediapost dat Zhang Gaoli, voormalig Chinees vicepremier, haar tot seks had gedwongen voor ze later een affaire met wederzijdse toestemming begonnen. Het is een uitzonderlijke getuigenis rond #MeToo in China.

De post van Peng op Weibo, het belangrijkste Chinese sociale mediaplatform, werd binnen het half uur verwijderd. Volgens screenshots stelde ze in het bericht dat Zhang, toen een hoge functionaris, haar tot seks had gedwongen. In dezelfde post verklaarde ze geen bewijs te hebben. Ze vertelde er ook bij dat zij en Zhang later minnaars werden, met wederzijdse toestemming.

Na het verwijderen van de post konden journalisten nergens meer informatie bekomen. Noch Peng zelf, noch haar vertegenwoordiging gaf verder commentaar. De informatiedienst van de Chinese staat zei tijdens een persconferentie rond buitenlandse zaken niet op de hoogte te zijn van de post, en dat ‘de vraag niets te maken had met buitenlandse zaken’.

Op Weibo en WeChat was te zien hoe het onderwerp eerst druk besproken werd (Reuters meldt meer dan 20 miljoen views voor de hashtag met Pengs naam), tot berichten over Pengs bekentenis systematisch werden verwijderd.

De #MeToo-beweging roerde zich in 2018 voor het eerst in China, toen een universiteitsstudente getuigde over seksuele intimidatie door een professor.