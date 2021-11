Man valt van zeven verdiepingen hoog op ABBA-fan in Zweedse concertzaal: twee doden

In een concertzaal in de Zweedse stad Uppsala zijn dinsdag twee mannen om het leven gekomen. Een tachtiger zou vanop zeven verdiepingen hoogte zijn gevallen of gesprongen. Hij viel op toeschouwers die beneden in de foyer aan het binnenkomen waren. Een van hen stierf ook, een andere bezoeker raakte gewond.

Het is onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. De politie sluit nog niets uit, al ziet ze momenteel geen aanwijzingen voor een misdrijf.

‘We kregen even voor 19 uur een telefoontje over een persoon die ofwel sprong ofwel van grote hoogte viel in de concertzaal in het centrum van Uppsala’, vertelde politiewoordvoerder Magnus Jansson Klarin.

De man die viel, een tachtiger, was op slag dood. De zestiger op wie hij terechtkwam overleed op weg naar het ziekenhuis. Een vrouw van in de zestig wordt in het ziekenhuis verzorgd, maar is niet in levensgevaar.

Het concert, dat nog moest beginnen, werd meteen afgeblazen. Het ging om het eerbetoon Thank You For The Music met muziek van de twee Zweedse ABBA-componisten Benny Andersson en Björn Ulvaeus.

Op het moment van het incident waren ongeveer 1.000 mensen aanwezig in het moderne gebouw in Uppsala, dat ruim 60 kilometer ten noorden van Stockholm ligt. Volgens een aanwezige wisten ze dat er iets mis was toen ze een ijzingwekkende schreeuw hoorden.