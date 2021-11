Damon Galgut wint Booker Prize met ‘The promise’

De Zuid-Afrikaanse auteur Damon Galgut heeft de Britse Booker literatuurprijs voor fictie gewonnen. ‘Het boek is ongelooflijk origineel en vloeiend geschreven’, klonk de lof van de jury.

De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut (1963) werd in 2003 beroemd toen hij met ‘De goede arts’ genomineerd werd voor de prestigieuze Booker Prize en enkele andere literaire prijzen won.

Zeven jaar later eerde de Booker Prize hem opnieuw met een plaatsje op de shortlist, voor zijn boek ‘In een vreemde kamer’, een bundel van drie reisverhalen waarin de eenzaamheid van de reiziger centraal staat.

Derde keer, goede keer voor Galgut. Nu heeft hij de prijs ook echt te pakken met zijn nieuwste boek ‘The promise’, zijn negende in totaal en het eerste in zeven jaar. ‘Het heeft mijn leven veranderd, besef alstublieft dat ik enorm dankbaar ben voor deze eer’, verklaarde hij in zijn overwinningsspeech.

In het boek geeft Galgut de lezer een inkijk in een steeds kleiner wordende blanke familie tijdens de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, door de lens van vier achtereenvolgende begrafenissen.