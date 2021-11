Raad van Europa trekt inclusiviteitscampagne rond hoofddoek in na Frans protest

De Raad van Europa heeft dinsdag een campagne ingetrokken met de boodschap dat het dragen van een hoofddoek ‘gevierd en gerespecteerd’ moet worden. De campagne had veel protest uitgelokt, onder meer in Frankrijk. Zo zeiden verschillende politici dat de slogan het dragen van een hoofddoek promootte.

‘Diversiteit is schoonheid, en de hijab staat voor vrijheid’, ‘Vier de diversiteit en respecteer de hijab’ en ‘Hoe saai zou de wereld eruitzien als iedereen er hetzelfde uitzag?’, waren slogans in de campagne die op sociale media verscheen. Franse politici uit verschillende politieke partijen reageerden verontwaardigd omdat ze van mening zijn dat de hoofddoek een symbool is voor onderdrukking van vrouwen.

Foto: Twitter

De Franse regering besloot de video daarom te verbieden. ‘Wij keuren deze campagne ten sterkste af’’, twitterde staatssecretaris Sarah El Haïry. ‘Ik ben gechoqueerd door de video. Dit staat haaks op onze waarden. Je hoort de hoofddoek niet aan te prijzen.’

Encourager le port du voile dans une démarche identitaire ; cette position est diamétralement opposée à celle de liberté de conviction que la France défend dans toutes les enceintes internationales.

Nous avons fait part de notre désapprobation, cette campagne est retirée. https://t.co/A1T4jZge4Z — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) November 2, 2021

Ook Brussels Europarlementariër Assita Kanko (N-VA) reageerde scherp: ‘Als vrouw ben ik diep geschokt. Ik zal me altijd verzetten tegen diegenen die de vrijheid misbruiken om de onderwerping van de vrouw op te dringen.’

Grote fout van de Raad van Europa. Deze publicatie ondermijnt de strijd van vrouwen voor vrijheid! Als vrouw en wetgever, ben ik diep geschokt. Uitleg moet komen. Ik zal me altijd verzetten tegen diegenen die de vrijheid misbruiken om de onderwerping van de vrouw op te dringen. pic.twitter.com/BHMR4NIGaS — Assita Kanko MEP (@Assita_Kanko) November 2, 2021

‘De beelden vertegenwoordigen niet het standpunt van de Raad’, heeft een woordvoerster van de Raad van Europa gezegd. Het zou gaan om een project van een werkgroep, dat niet door de hele Raad werd ondersteund.

De Raad van Europa telt 47 lidstaten, staat als organisatie los van de Europese Unie en concentreert zich op mensenrechten. Het belangrijkste verdrag dat binnen het kader van de organisatie tot stand kwam is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.