Nederlandse gynaecoloog verwekte zeker 47 kinderen met eigen sperma

Er is in Nederland een tweede arts ontdekt die vruchtbaarheidsbehandelingen met donorsperma aanbood, maar daarbij heimelijk zijn eigen sperma gebruikte.

Wijlen dokter Jan Karbaat verwekte op die manier zeker 81 donorkinderen. Nu blijkt dat ook de gynaecoloog Jan Wildschut van het voormalige Sophia Ziekenhuis in het Nederlandse Zwolle minstens 47 kinderen verwekt heeft met zijn eigen sperma. Dat blijkt een woensdag gepubliceerd onderzoek van een externe commissie.

Eerder was bekend dat Wildschut als werknemer van het Sophia Ziekenhuis zeker 33 kinderen verwekte bij vrouwen die hij behandelde. Wildschut overleed in 2009, hij voerde zijn acties uit tussen 1980 en 1994.

In de periode zijn ook zeker twee kinderen verwekt die geen match hebben met Wildschut of de opvoedvader. Ina Kuper, de bestuurder van het ziekenhuis, zegt tegen RTV Oost dat de in totaal 49 kinderen maar het ‘topje van de ijsberg’ zijn. Dat komt volgens het ziekenhuis doordat vrouwen zelf mogen bepalen of zij verwantschapsonderzoek laten uitvoeren. Wellicht heeft nog niet iedereen dit gedaan. ­Kuper roept vrouwen die twijfels nu op om zich te melden.

In oktober werd voor het eerst bekend dat Wildschut als werknemer van het Sophia Ziekenhuis in de jaren 80 en 90 meerdere donorkinderen verwekte zonder dat wensouders dat wisten. De affaire kwam aan het licht via matches in meerdere internationale DNA-databanken. Fiom, het instituut dat afstammingsvragen behandelt, heeft een virtueel donorprofiel van Wildschut opgesteld om te kunnen achterhalen of mogelijk meer donorkinderen verwant zijn aan de overleden arts.