Vrouw van 87 overlijdt na uit water in Gentse binnenstad te zijn gehaald

Aan de Ajuinlei in de Gentse binnenstad werd woensdagochtend het lichaam van een 87-jarige vrouw uit het water gehaald. Er werd geprobeerd om haar te reanimeren, maar de vrouw overleed ter plaatse. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde daarop een wetsgeneesheer aan.

De bejaarde vrouw werd woensdagochtend uit het water aan de Ajuinlei gehaald door de brandweer. Een man die naar puin aan het vissen was, ontdekte haar. ‘De persoon leefde nog toen ze in het water gevonden werd. Er werd op de kade nog geprobeerd haar te reanimeren, maar de vrouw overleed ter plaatse’, laat de Gentse politie weten.

Politie en parket kwamen daarop ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Daarom werd de Ajuinlei enkele uren afgesloten voor alle verkeer. De identiteit van het slachtoffer was lange tijd onduidelijk doordat ze geen papieren op zak had. Tegen woensdagavond kwam het parket met een mededeling dat het slachtoffer een 87-jarige vrouw uit Gent is.

Er werd door het parket van Oost-Vlaanderen een wetsgeneesheer aangesteld die een uitwendige schouwing van het lichaam deed. Daaruit bleek dat er geen tussenkomst van derden was bij het incident. Het gaat dus om een ongeval waarbij de vrouw in het water is gevallen of een wanhoopsdaad. Dat wordt momenteel nog verder onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen.